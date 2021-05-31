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TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı

İzmit'te TEM Otoyolu’nda 24 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 21 kişi yaralanırken, yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
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TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç art arda birbirine çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına dönerken, TIR’larda yüklü tuğla ve malzemeler yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması üzerine yolda kalan yolcular belediye otobüsleriyle alınarak otogara götürüldü.

Kazaya karışan sürücüler, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önlerinde bulunan araçlara çarptıklarını belirtti.

Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çabalarken, bölgeye çekici istendi. Yola dökülen malzemelerin de kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yolda çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMOtoyolTrafik KazasıZincirleme KazaKazaIzmit
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