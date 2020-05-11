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Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde 6 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:32
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Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ sahillerinde, 6 gün önce deniz suyu turuncu renk almıştı. Bugün de il merkezinin Süleymanpaşa sahillerinde planktonların yeniden ortaya çıkması deniz turuncu renk aldı. Altınova, Yelken Kulüp, Dereağzı kesimlerinde denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması ALG patlamasına yol açıyor. Her yıl mart ve nisan aylarında yaşanan, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziTekirdağ Sahilleri
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