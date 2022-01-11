Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,043.05
ALTIN
804.35
DOLAR
13.85
STERLİN
18.82
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

11 Ocak 2022 Salı 13:35
5 Okunma
Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyrazdeniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Poyraz nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi. 

Öte yandan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte poyrazın, gün boyu etkili olması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz UlaşımıPoyrazTekirdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi
Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi
Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem
FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı
7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı
7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı
Marmaray'da maske tartışması: 2 kadın zorla indirildi
Marmaray'da maske tartışması: 2 kadın zorla indirildi
Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal
Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal
25 Afganistanlı sahte pasaportla yakalandı
25 Afganistanlı sahte pasaportla yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma