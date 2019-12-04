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Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:20
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Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

TEKİRDAĞ - Marmara Ereğlisi'nde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle ilçede balıkçılar, denize açılamadı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü ilçede, onlarca balıkçı, teknelerini kıyıya bağladı.

Lodos nedeniyle balığa çıkamadığını söyleyen Marmara Ereğlisi Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet İnci, "Havanın fırtına ve şiddetli olması ilçemizde balıkçılık yapan 30 esnafımızı etkiledi. Arkadaşlarımız, denize açılamadı. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Gökhan Koç da "Marmara Denizi'nde şu an balık popülasyonu azaldı. Rüzgarın etkisiyle denize de açılamadık. Bu fırtına bazen günlerce sürüyor. Biz de balığa çıkamıyoruz" diye konuştu. Meteoroloji yetkilileri ise saatte 30 kilometre hızla esen rüzgarın zaman zaman hızını artırıp, 52 kilometreye ulaşacağını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lodos Nedeniyle Denize AçılmadılarTekirdağBalıkçılar
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