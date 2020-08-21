Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Son Dakika
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5...
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Dakika
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 81 ilin sağlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihi köprüde defineci tahribatı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yer Köprü adı verilen Bizans döneminden kalma tek kemerli köprü, yöre halkı tarafından ulaşım için aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Yıllara meydan okuyan tarihi köprü defineciler tarafından da tahrip ediliyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:16
0 Okunma
Tarihi köprüde defineci tahribatı

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Pınarbeyli köyünün Alan mezrasında bulunan Tarihi Yer Köprü, yıllara meydan okuyor. Bizans döneminden kaldığı rivayet edilen ve kesin yapım tarihi bilinmeyen tek kemerli köprünün batıya bakan kilit taşında oyulmuş halde haç işareti bulunuyor. Geçidin iki tarafıyla aynı seviyede olması nedeniyle 'Yer Köprü' adı verilen tarihi yapı, yöre halkı tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Köprü, Erbaa ve Niksar ilçelerinin sınırında yer alıyor. Son zamanlarda ise köprü definecilerin uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından haç işaretinin bulunduğu kilit taşının üst bölümü tahrip edilen köprü şimdilerde köylüler tarafından araziye veya yakın köylere gidip gelmek amacıyla kullanılıyor.

'MALESEF DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ'

Köprünün tarihi İpekyolu güzergahında yer aldığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, "Yerköprü, eski adıyla Manas, yeni adıyla Pınarbeyli köyünün Alan mezrasında tarihi İpekyolu üzerinde bulunmaktadır. Rivayetlere göre Bizanslılar zamanından yapıldığı bugüne kadar da dimdik ayakta olduğu görülmektedir. Dar bir geçitte, geçidin iki tarafıyla aynı seviyede olduğundan Yer Köprü adı verilmiştir. Dikkatli baktığımızda köprünün kilit taşında haç işareti bulunduğu görülmektedir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine giderken bu güzergahı kullanmıştır. Maalesef birçok tarihi yapıda olduğu gibi bu köprü de defineciler tarafından tahrip edilmiştir" dedi.

Yöre halkı ise tarihi köprüyü aktif olarak yıllardır kullandıklarını ve korunması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatErbaaYer KöprüDefine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı
Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı