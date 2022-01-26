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TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, devam yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmediğini duyurdu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bildirildi.

ARAÇLAR OSMANİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden araçların geçişine, yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor. Adana ve Hatay yönünde ise ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. 

D-400 kara yolunda ise Bahçe ilçesinden Nurdağı'na kadar olan bölgenin tamamen trafiğe kapatıldığı, uzun TIR kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Hatay ve Adana yönünden otoyol üzerinden Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan araçlar ise Osmaniye gişelerinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

GAZİANTEP YÖNÜNDEN DE KAPATILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, Gaziantep yönünden de kapatıldı. Osmaniye yönüne gitmek için yola çıkan araçlar, otoyol girişinde durdurularak geldikleri yöne geri gönderildi. 

DHA

Son Güncelleme: 26.01.2022 10:09
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüTAG OtoyoluTarsusAdanaGaziantepKarKışYolUlaşımTrafik
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