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Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde S.Ö. (16), tabancayla şakalaştığı kuzeni B.K.'yi (16) kazara göğsünden vurarak ağır yaraladı.

10 Haziran 2022 Cuma 10:14
Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı

Olay, saat 07.00 sıralarında Onur Mahallesi'ndeki 6 katlı bir iş merkezinin 1'inci katındaki ofiste meydana geldi. Babasına ait tabancayı alan B.K. ile kuzeni S.Ö., şakalaşmaya başladı. Kuzeni B.K.’den silahı alan S.Ö., dolu olduğunu bilmeden ona doğrultup tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, B.K.'nin göğsüne isabet etti.

Silah sesleri üzerine odaya giren B.K.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve burada ameliyata alınan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yakınları ile hastaneye gelen S.Ö. burada polise teslim oldu. S.Ö. ifadesi için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeylanSilahTabancaKaza
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