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Sular altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşiminde sona doğru

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy, sular altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 7'nci kez yerleşim yeri değiştirilecek ilçenin, yeni yerleşim yerindeki çalışmalarda da sona geliniyor. 

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:21
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Sular altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşiminde sona doğru

​Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

3 BÖLGEDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı. Bunun haricinde 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında 1174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi.

‘KÖYLERİMİZ, EVLERİMİZ, MEZARLARIMIZ DEĞİŞİME UĞRADI’

Sular altında kalacak köylerde yaşayanlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor. Köylerine veda etmeye hazırlanan Yasin Çakmakcı, “Yapılan baraj, köylerimizi, evlerimizi, mezarlarımızı, ilçemizi değişime uğrattı. Yollar, viyadükler yer değiştirdi. Mezarlarımız su altında kalmasın, diye mezarlarımızı taşıdık” dedi.

İlçeye veda edecekleri için çok hüzünlü olduklarını kaydeden Çiğdem Erdoğan, “İlçemizin değişim ve dönüşümüne gençler olarak şahit oluyoruz. Umarım yeni yer çok güzel olur ve hayal kırıklığına uğramayız” diye konuştu. 

Baraj çalışmalarının artık sona gelindiğini belirten Muharrem Polat, “Yusufeli Barajı, 30 senelik bir projedir. Sonuç olarak yapılmaya başlandı ve artık sona gelindi. Yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor, o bölgede daha çok yapılacak iş var. 1-2 senede ancak tamamlanır, bu süre zarfında ne olacağı belli değil. İnşallah yeni yerleşim yeri çok güzel olur” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeli BarajıÇoruh Nehri
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