Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı...
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri oldu
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri...
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sosyal mesafeye 'akıllı' çözüm

ANTALYA'da, bir firma tarafından 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretildi. Cihaz, sesli ve ışıklı alarm sistemi sayesinde, ayarlanan mesafeyi aşan olduğunda uyarı vermeye başlıyor.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
0 Okunma
Sosyal mesafeye 'akıllı' çözüm

Normalleşme süreciyle birlikte, pandemi döneminde de dikkat edilen sosyal mesafe kuralı büyük önem kazandı. Hizmet vermeye başlayan çoğu noktada koronavirüse karşı önlemler alındı. Bununla bilikte 2 metrelik sosyal mesafeye uyulması gerektiğine dair bilgilendirmeler asılırken, kural için şeritler çekilerek tedbirler alındı.

Antalya'da da Keepdu adlı şirket ise 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretti. Yaklaşık 3 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen cihaz, üzerindeki sensörler sayesinde ayarlanan mesafeyi aşan olduğunda sesli ve ışıklı uyarı vermeye başlıyor. Özellikle banka ve otellerdeki bankolarda kullanılan cihaz sayesinde çalışan personel olası bulaş riskinden korunuyor.

Cihazı üreten şirketin yöneticisi Selim Çivrili, "Ürettiğimiz cihazımızın amacı firmalarda çalışan personeli korumak. Cihazımın Ar-Ge süreci yaklaşık 3 ay sürdü. Mesafesi ayarlanabiliyor, önünde sensörleri var. Mesafe bu sayede ölçülüyor. Ayarlanan mesafe aşıldıkça sensörler tanımlıyor ve ses artıyor. Her yere kurulabiliyor. Özellikle hastaneler, havalimanları, oteller, bankalar gibi insan yoğunluğu olan yerlerde daha çok kullanılabilir" dedi.

'FİYATI 500 TL OLACAK'

Cihazın istenilen boyutta üretilebileceğini söyleyen Çivrili, "Dünya geneli için patent müracaatlarımızı yaptık. Kendi internet sitemiz ve e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulacak. Fiyatı ise 500 TL olacak. Önceliğimiz Türkiye içi satış. Yurtdışından da bizimle çalışmak isteyen, ürünü satın almak isteyenler bize ulaşabilir. Şu anda ağırlıkla banka ve otellere satışımız oluyor" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFENİN UNUTULDUĞU BU GÜNLERDE ÇOK İŞE YARAR'

Alışveriş yaptığı mağazanın kasasında cihazla karşılaşan Emre Zemzem,"İlk defa böyle bir cihazla karşılaştım. Sosyal mesafeyi unuttuğumuz bu günlerde gerçekten çok hoşuma gitti. Mesafeyi korumama yardımcı oldu. Bütün mağazalarda bu cihazı görsek iyi olabilir. Bariyerle kapatılınca kötü bir görüntü oluşuyordu. Bu cihazla o kötü görüntünün önüne geçilmiş" dedi.

'DAHA SAĞLIKLI OLMUŞ'

Hastanade ilk defa gördüğü cihazın sosyal mesafeyi korumak için daha iyi olduğunu söyleyen Gamze Çetin, "Bu cihazı ilk defa görüyorum. Hastaneye girdim ve danışmaya bir şey soracaktım. Cihaz bir anda ötüp sosyal mesafe uyarısı verdi. Daha önce gördüğümüz bariyerler vardı. Ancak şu an bu sosyal mesafe cihazıyla daha sağlıklı olmuş. Yaklaştığımızda uyarı veriyor bizde bu şekilde mesafemizi koruyabiliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSosyal MesafeCihaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak
Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak
Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisine kadın eli değdi
Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisine kadın eli değdi
Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı
Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı
Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi
Patara'da 116 caretta caretta yuvası tespit edildi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Kıbrıs gazisi, kazada ağır yaralandı
Kıbrıs gazisi, kazada ağır yaralandı
Balkondan düşen bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen bebek ağır yaralandı
Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
Makilik ve zeytinlik arazide yangın
Makilik ve zeytinlik arazide yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı