Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
406.844
DOLAR
7.2535
STERLİN
10.1175
EURO
8.6532
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokakta fenalaşıp, yaşamını yitirdi 

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde hastaneye gitmek için evinden çıkan Mustafa Terzioğlu (64) sokakta yürüdüğü sırada fenalaşıp, hayatını kaybetti. 

19 Mart 2021 Cuma 10:00
3 Okunma
Sokakta fenalaşıp, yaşamını yitirdi 

Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yaşayan Mustafa Terzioğlu, sabah 07.00 sıralarında hastaneye gitmek için evinden çıktı. Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. Terzioğlu’nu gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ile savcının incelemesinin ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Terzioğlu’nun kalp hastası olduğu öne sürüldü. Mustafa Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirMustafa TerzioğluVefatKarabağlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı
Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor
Yanan köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı 
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı 
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist, Hatay'da yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist, Hatay'da yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma