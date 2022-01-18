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Sivas'ta Serpincik Göleti buz tuttu

18 Ocak 2022 Salı 14:07
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Sivas'ta Serpincik Göleti buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta kar yağışı sonrası, hava sıcaklığının birkaç gündür sıfırın altında seyretmesiyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü kentte Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki gölet beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeyi ziyaret edenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği gölet, havadan dronla görüntülendi. Kentte Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine bağlı 16 yerleşim yerine ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasSerpincik Göleti
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