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Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti

Sivas'ta, il protokolü Arefe gününde asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:23
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Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti

SİVAS - Arefe günü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde program düzenlendi. Programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve polisler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Garnizon Şehitliği'ne geçti. Burada da dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasProtokolşehit Ziyareti
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