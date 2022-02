Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş

Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun’a gelerek kaçırdı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon’da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. 25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gökçek’in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.

AİLESİ EVDE YOKKEN GELDİ

Dün sabah aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Hüseyin Can Gökçek kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla, ‘şikayetimden vazgeçmeyeceğim’ deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI

Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara’ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve nezarethaneye konulan Gökçek'in, ağlayarak susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Sıla’nın ailesine rehberlik ve psiko-sosyal destek verilmeye başlandı. Giresun’a gelen uzmanlar aile fertleri ile görüşmeye başladı. (DHA)

Bakanlıktan, 'Sıla Şentürk' açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da dün boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'le ilgili, "20 Ocak'ta yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 21 yaşındaki fail ile ilgili hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin Can Göçek tarafından canice öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'le ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2020 yılında staj için kurulan WhatsApp grubunda tanışan Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek aralarında duygusal yakınlık geliştiği ifade edilerek, "22 Mart 2021 tarihinde bu ilişkinin Sıla Şentürk'ün ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle Sıla Şentürk, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek polis memurları tarafından yakalanmıştır. 25 Mart 2021 tarihinde kız çocuğu Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınmış ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte Hüseyin Can Göçek de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12 Nisan 2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür" denildi.

'RİSK VE TEHDİT NEDENİYLE BAŞVURU YAPILMADI'

11 Kasım 2021 tarihinde, Sıla Şentürk hakkında devam eden istismar davasında ailenin Hüseyin Can Göçek'ten şikayetçi olduğu, kız çocuğunun ise şikayetinden vazgeçtiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk.'ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Göçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, Sıla Şentürk'ün kurum bakımına alınmasını talep etmiştir. 16 Kasım 2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. İlerleyen süreçte Sıla Şentürk yeniden Hüseyin Can Göçek'ten şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları Sıla Şentürk'ü teslim alma talebinde bulunmuştur. 07 Aralık 2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür. 20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır."

Yaşanan cinayetin ardından bakanlık uzmanlarının, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı bildirilerek, 21 yaşındaki failin durumu ile ilgili hukuki sürecin bakanlık tarafından takip edildiği ve caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağı kaydedildi.