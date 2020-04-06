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Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası

SİİRT’in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezra, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:15
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Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası

Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulaması kararlaştırdı. Köyler ile mezarlara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki  vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtŞirvanSalgınHastalıkKarantinaKoronavirüsCovid19
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