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Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde, şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü.  

Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde, şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü.  

24 Ocak 2019 Perşembe 08:55
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Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

Çevredekiler yangını söndürmek için seferber olurken, 4 şeritli Bursa- İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolunda, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İş yerinden evine giden Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını sardı. Bu sırada diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, 4 şeritli Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangını söndüremeyen Kaplan ve çevredekiler, alevleri korku dolu gözler ile izlerken bazı kişiler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapanan Bursa-İzmir yolu ise otomobil kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOtobüsYangın
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