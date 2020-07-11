Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Caner Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay’a sağlık ekibi müdahale etti.
DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Caner Aykurt (31), boğuldu.
Caner Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay’a sağlık ekibi müdahale etti.
DHA