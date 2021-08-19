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Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 26 kişi, Karadeniz'de aranıyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:23
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Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor

KASTAMONU, (DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) su altı ekipleri, botlarla denize açılıp, görüş açısı olmayan yerlerde arama çubukları, diğer bölgelerde de dalış yaparak arama yapıyor.

Selin vurduğu Bozkurt'ta kayıp 26 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri hem ilçenin içinden geçerek taşan Ezine Çayı güzergahında hem de çayın döküldüğü Karadeniz ve sahil kesiminde arama çalışması yapıyor. AFAD'ın su altı ve su üstü ekiplerinin denizde yaptığı çalışmayı DHA görüntüledi. Botla denize açılan ekipler, özellikle çayın döküldüğü bölge ve kayalık alanlarda yoğunlaştı. Ancak sel nedeniyle denizin bulanık olması çalışmaları zorlaştırdı. Ekipler, görüşün sıfır olduğu noktalarda arama çubuklarıyla tarama yaparken, görüş olan bölgelerde ise dalış yaptı.

Zonguldak'tan gelen AFAD'ın su altı ekibinde bulunan Atilla Çağlar, selin yaşandığı ilk günden itibaren 350'ye yakın kişinin tahliyesini gerçekleştirdiklerini, şimdi de kayıpların bulunması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çağlar, "Kayıp arama çalışmalarında denizde görev alan ekiplerimiz var su altı ve su üstü olmak üzere. Ezine Çayı'nda ve Kastamonu'nun diğer köylerinde de arkadaşlarımız var. Şu anda da günde 12-13 saat çalışıyoruz. Sabah 06.00’da deniz ekibimizle çıkıyoruz, su altı ve su üstü arama yapıyoruz" dedi. 

Ezine Çayı'nın Karadeniz ile birleştiği yerde görüş alanının olmadığını ifade eden Çağlar, "Ne yazık ki oradan gelen sel sularının bulanık olduğu yerlerde görüş yok. Orada arama çubuklarıyla çalışma yapıyoruz. Görüş olan yerlerde kayıp vatandaşlarımızın sıkışabileceği alanları dalış yaparak tarıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKaradenizSelBozkurtAramaFeleaketönce Vatan
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