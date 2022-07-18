Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.451,27
ALTIN
960,34
DOLAR
17,48
STERLİN
20,99
EURO
17,78
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38), Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi. Saniye Taşkın, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerle beraber taşıdı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:56
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesine PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Hakkari'den askeri uçakla dün Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanındaki törenin ardından şehit Taşkın'ın cenazesi, kara yoluyla götürüldüğü baba ocağı Oltu ilçesindeki devlet hastanesinin morguna konuldu.

Erzurumlu Şahine-Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan olan, evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, Tuzla Mahallesi'ne getirildi. Saniye Taşkın, mahalle camisinde eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Şehidin tabutunun etrafını saran yakınları, gözyaşı döktü.

Şehit Selahattin Taşkın, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit HarekatıŞehitPiyade Uzman ÇavuşSelahattin TaşkınErzurumOltu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول