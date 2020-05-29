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Şanlıurfa’da vatandaşlar Balıklıgöl ile hasret giderdi

Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl platosu, bayram nedeniyle yeniden açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, Balıklıgöl'ü ziyaret ediyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 15:54
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Şanlıurfa’da vatandaşlar Balıklıgöl ile hasret giderdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa’nın en önemli kültür varlıklarından olan tarihi Balıklıgöl platosu ramazan ayı içerisinde Şanlıurfa Valiliği’nin aldığı kararla tamamen ziyarete kapatılmıştı. Yılın her döneminde kalabalık olan Balıklıgöl bu süreçte en tenha günlerini yaşadı. Ramazan Bayramı sonrası atılan normalleşme adımları ile ziyarete tekrar açılan Balıklıgöl, vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl’ü ziyaret ederek dua etti. Tarihi mekanda fotoğraf çekip, göldeki balıklara yem atarak dilek tutan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tarihi mekanda vakit geçirdi.

‘ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ’

Balıklıgöl’ü ziyaret edenlerden Ömer Müjde, tarihi platonun eski günlerine dönmesine sevindiğini belirterek, "1 Haziran’dan sonra inşallah her şey yoluna girecek. O eski kalabalık günleri göreceğiz. Ramazan ayı içerisinde ziyarete kapalıydı. Şu an salgın dönemine kıyasla daha canlı. İnsanlar ziyaret etmeye başladı. Salgının ilk başladığı dönemlerde tabi gelmeye çekiniyorduk. Ancak şu an sosyal mesafe kuralı ve maske olduğundan dolayı çekinmiyoruz. Hasret gidermeye geldik. Balıklıgöl’ü uzun süre görmeyince özlüyoruz. Şu anki hali bile bizi üzüyor. Geçen yıllar olan kalabalık şu an yok. Ancak inşallah bu salgının üstesinden gelip eski günlere döneceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBalıklıgölKoronavirüs Tedbirleri
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