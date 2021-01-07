Şanlıurfa'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için ilk kepçe vuruldu

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine kent trafiğini rahatlatacak olan Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü belirtilen makam ile Hazreti Eyyüp peygamberin hastalanıp çile çektiği ifade edilen makam arasındaki bağlantıyı direkt sağlayacak yol için harekete geçildi. Bölgede 'Kültür ve Turizm Yolu'nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmasına törenle başlandı. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve vatandaşlar katıldı.



Acele kamulaştırma kararı alınan 'Kültür ve Turizm Yolu Projesinde' Halil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber Makamı'nı birbirine bağlayacak projede yoğun olan trafiğin rahatlatılması bekleniliyor. Proje kapsamında Eyyübiye ilçesi, Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri sınırları içerisinden geçen güzergâhta tahliye ve yıkım çalışmaları başlatılarak ilk etapta uzlaşma sağlanan 130 yapının yıkım işlemlerine başlandı.



İKİ MİHENK TAŞINI BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ



Yıkım için ilk kepçenin vurulduğu törende konuşan ve projenin hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Bu şehirde Kültür ve Turizm projesini çok şükür gördüm. Dünyanın mihenk taşı olan iki güzergâhı birbirine bağlayacak mesafe 1,5 kilometre ama anlamı, manevi büyüklüğü, uzunluğu ile iki güzergâhı birbirine bağlamış olacağız. Kültür ve Turizm yolu yılların konuşulan projesiydi, bu anlamda bu projenin güzel insanlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



'YOLUN UZUNLUĞU GÖNÜLLERE UZANIYOR'



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise bu yol 1535 metre ama bu yolun uzunluğu gönüllere uzanıyor diyerek şunları söyledi:



"Bugün burada yıkım çalışmalarına başladığımız Kültür ve Turizm yolunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yol Hz. İbrahim Peygamberin makamından Hz. Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur. Seçimden önce de ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye’nin çok fazla hizmete ihtiyacı var. Göreve gelir gelmez Kale arkasını kamulaştırdık oradaki insanlarımızın daha elverişli mekânlara çıkmalarına vesile olduk. Başladığımız bu yol 1535 metre ama bu yolun uzunluğu gönüllere uzanıyor. Yolun genişliği 25 -30 metre burada kamulaştırılacak ev adedi 476 bugün yıkımı yapılacak ev sayısı ise 130 adettir. Bütçe imkânlarına göre Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sizlerin duanızla daha güzel çalışmaları yapacağız."



Yapılan konuşmaların ardından, okunan duayla projenin başlangıcı için ilk kepçe vurularak yıkım çalışması başlatıldı.