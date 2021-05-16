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Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Muharrem Günay (35), Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

16 Mayıs 2021 Pazar 09:22
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Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞampiyonTaraftarKalp KriziHeyecanVefatAydınKuşadası
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