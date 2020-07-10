Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor
Son Dakika
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır...
Adana'da terör operasyonu
Son Dakika
Adana'da terör operasyonu
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır...
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Özeren, gözaltına alındı
Son Dakika
Özeren, gözaltına alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:47
0 Okunma
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi. Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Ümit Turan, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır" dedi.

Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüSigaraYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı
Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yakınları tarafından ölü bulundu
Yakınları tarafından ölü bulundu
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı gözaltında
Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı gözaltında
Adana'da terör operasyonu
Adana'da terör operasyonu
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Özeren, gözaltına alındı
Özeren, gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı