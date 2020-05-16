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'Şakayık' çiçeğini koparmanın cezası 60 bin TL

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce de koruma altında olan ve halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'Şakayık' çiçeğine koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL idari para cezası uygulanıyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:37
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'Şakayık' çiçeğini koparmanın cezası 60 bin TL

Baharın gelmesiyle açan rengarenk çiçekler doğaya güzellik katıyor. Beyşehir'de de mayıs ve haziran aylarında açan şakayık çiçeği de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altındaki bitkiler arasında yerini alıyor. Koruma altında olduğu için de çiçeği koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL para cezası uygulanıyor.

Şakayık çiçeğinin halk arasında 'ayı gülü' olarak bilindiğini belirten Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Mustafa Büyükkafalı, çiçeğin 10 günlük yaşam süresi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ayı gülleri mayıs ayının başlarından itibaren sıcaklığa göre çıkan ömrü çok kısa çiçeklerdir. Yaklaşık 10 günlük yaşama süresi vardır. Türkiye’de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağlarında olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Koparıldığında veya zarar verildiğinde 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.''

Çiçeğin ilaç sanayide kullanıldığını da belirten Büyükkafalı, ''Ayı Gülü çok nadir yetişen ve ömrünün kısa olması sebebiyle kökündeki ve bitkisindeki özelliklerinden dolayı, ilaç sanayi, boya için endüstri sanayi, parfüm ve kozmetikte kullanılabiliyor. Akciğer, epilepsi ve kanamalı hastaları da iyi geldiği düşüncesiyle, o hastalar tarafından da tercih ediliyor'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şakayıkÇiçekParkBahçeCeza
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