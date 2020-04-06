Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri askıya alındı
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri...
Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı
Günde 16 bin öğrenci online...
Juventus'ta hedef Pogba
Juventus'ta hedef Pogba
“Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır”
“Yanlış maske korumaktan çok virüsü...
Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktı
Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 574'e yükseldi
Kapat

Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor

Sakarya'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 631 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderilmeye başlandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:39
0 Okunma
Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor

SAKARYA - Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait öğrenci yurtlarında karantinada tutulan öğrenci ve işçilerden oluşan 631 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. AFAD tarafından organize edilen yolculuk için çok sayıda otobüs, yurtların önüne getirildi. Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler, sırayla otobüslere bindirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “23 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından öğrenci, şoför ve işçi vatandaşlarımız devletimizin imkanlarıyla ülkemize getirildi. Bu kapsamda ilimize bugüne kadar 1885 vatandaşımız getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edildiler. 14 günlük karantina süresi dolan misafirlerimiz bugün itibarıyla evlerine uğurlanıyorlar. Bu işlemlerin tamamını AFAD ve devletimiz karşılıyor. 77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Misafirlerimiz şehirlerine kadar herhangi bir ücret alınmadan gönderiliyorlar” dedi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle İrlanda’dan Türkiye’ye getirilen Işılay Türkeli ise “14 gün çok güzel bir şekilde geçti. Her türlü imkanı sağladılar. Çalışanlara minnettarız, hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz, hepsini çok seviyoruz. Bizlere pilates topu bile verildi, spor yapabilmemiz için. Okumamız için kitaplar verildi yani her türlü imkan sağlandı çok memnunuz” diye konuştu.

İrlanda’dan Türkiye’ye getirilen Mine Tokel isimli öğrenci de “Süreç gayet iyiydi. Açıkçası bizle çok güzel ilgilendiler, herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, ailemin yanına gidiyorum. Şimdi de 2 haftalık ev karantina sürecim başladı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarantina Süresi BitenlerYurtlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde siperlik maske üretiyor
Evinde siperlik maske üretiyor
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Antalya 'evde kal'dı
Antalya 'evde kal'dı
Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor
Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
Mantar toplarken kayboldu
Mantar toplarken kayboldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı