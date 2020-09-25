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Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde iş insanlarının imzalarını taklit ederek 100 milyon lira vurgun yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında 7 ay önce düzenlenen operasyonda ise aynı yöntemle 156 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.

25 Eylül 2020 Cuma 09:35
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Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 156 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkartılan 13 şüpheliden 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.  

100 MİLYON LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ

Davayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğinin tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte SenetSenetOperasyonPolisçeteAdana
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