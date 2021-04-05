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Rize’de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs haritasına göre Rize’de, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre 250’den 404’e yükseldi. Kentte, pozitif vaka sayısı yüksek olan yerleşim yerleri karantinaya alındı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:28
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Rize’de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri geldi

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs haritasına göre 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Rize’de, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısı 250’den 404’e yükseldi. Vakaların yükseldiği yerleşim yerlerinde karantina uygulanıyor. Çamlıhemşin ilçesi Topluca, Ardeşen ilçesi Pirinçlik ve Güneysu ilçesi Kiremit köyleri artan vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Kararlarla birlikte jandarma ekipleri köylerin giriş ve çıkışlarını kapatarak, denetimlere başladı. Sağlık ekipleri de köyde vatandaşlardan koronavirüs testi için numune aldı.

'KÖYÜMÜZDEKİ KARANTİNA BİZİM İÇİN TEDBİRDİR'

Topluca köyünde oturan Dursunali Çamkerten, karantina kararı ile daha çok tedbirli olacaklarını belirterek, "Biz de tedbir olsun diye gelip testlerimizi yaptırdık. Önlem alınması gerekiyor, köyümüzdeki karantina bizim için bir tedbirdir. Tüm Türkiye dikkat etsin. Güzel bir yaz geçirelim” dedi.

Bursa’dan köyüne yeni dönen Havva Kayış da, “Ne oluyor bilmiyoruz, köyümüzü karantinaya aldılar. Hayatımız hep oldu maske, maskeleri çıkarmıyoruz ama sonuç ortada. Biz de Bursa’dan yeni gelmiştik. Artık çay vakti geldiği için yöreye gelenlerin sayısı da artacaktır” diye konuştu.

Evinde çorap örerek zaman geçirdiğini, kimseyle görüşmediğini söyleyen Fatma Parlak ise “Köyün çoğu koronavirüs olmuş, yayılmasın diye köyümüzü karantinaya aldılar. Herkes evinde kalırsa koronayı yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 05.04.2021 11:35
Anahtar Kelimeler:
RizeVaka SayılarıTedbir
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