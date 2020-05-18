Rize’de orman yangını 6 saat sonra söndürüldü

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI
Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
6 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Rize’nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı. Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA