Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Rize’de orman yangını 6 saat sonra söndürüldü
Rize’de orman yangını 6 saat...
Bağcılar'da 65 yaş ve üzeri müzik eşliğinde eğlendi
Bağcılar'da 65 yaş ve üzeri...
Jandarma denetimine yakalandı, 'evden kaçtım' dedi
Jandarma denetimine yakalandı, 'evden kaçtım'...
DEHŞET SAÇTILAR!
DEHŞET SAÇTILAR!
Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’de orman yangını 6 saat sonra söndürüldü

Rize’nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı. Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:39
0 Okunma
Rize’de orman yangını 6 saat sonra söndürüldü
Yangın, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarıyla, Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri ile polis yangın alanına geldi. Ekipler, yol olmadığı için yangına müdahale edemedi. Ekipler, alevlerin yayılışını izleyerek, müdahale planı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlar da alevleri uzaktan seyrediyor.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.  

6 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Rize’nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı. Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeFındıklıOrmanYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da 400 polisle narkotik uygulaması
Adana’da 400 polisle narkotik uygulaması
Topraksız üretilen sofralık üzümde ikinci hasat bekleniyor
Topraksız üretilen sofralık üzümde ikinci hasat bekleniyor
Kozan'da orman yangını
Kozan'da orman yangını
CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi
Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi
İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu
40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Pide arası uyuşturucu ticareti
Pide arası uyuşturucu ticareti
Palandöken'de, mayısta 'kayak' keyfi
Palandöken'de, mayısta 'kayak' keyfi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı