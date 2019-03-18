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Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektiler

Rize'de Çayeli Müzik Okulu Orkestrası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye giderek özel klip hazırladı. Orkestranın 'Çanakkale Türküsü'nü enstrümantal olarak yorumladığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektiler

Rize'de Çayeli Müzik Okulu Orkestrası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye giderek özel klip hazırladı. Orkestranın 'Çanakkale Türküsü'nü enstrümantal olarak yorumladığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:54
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Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektiler

RİZE - Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' ve ABD'li rock grubu Survivor'ın 'Rocky' filmlerinin müziği olan 'Eye of The Tiger' bestelerini yeniden yorumlayarak büyük beğeni kazanan Çayeli Müzik Okulu Orkestrası, bu kez de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü için özel çalışma hazırladı. 'Çanakkale Türküsü'nü enstrümantal olarak yorumlayan orkestradaki öğrenciler, çalışmaya Çanakkale'de klip çekti. Orkestrada yer alan 20 öğrenciden 9'unun yer aldığı klibin maliyeti, Çayeli Müzik Okulu tarafından karşılandı. Klibin çekimleri yaklaşık bir haftada tamamlandı. Klipte Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale'de şehit düşen askerlerin isimlerine yer verilirken, sonunda ise şehitlerin isimleri bir araya getirilerek 'Vatan Size Minnettar' mesajı yayınlandı. Klip sosyal medyada ilgiyle izlendi.

'TARİH BİLİNCİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Klip hakkında bilgi veren Çayeli Müzik Okulu'nun sahibi Zafer Kalenderoğlu, öğrencilerine tarih bilinci aşılamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kalenderoğlu, "Orkestramızda yer alan öğrencilerimiz ile birkaç senedir bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Orkestramızla birlikte çocuklarımız da büyüyor. Daha önceki çalışmalarımız ulusal basında yer bulmuştu. Yeni bir proje için harekete geçtiğimizde aklımıza bu fikir geldi. Öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız bu çalışma bizim için çok anlamlı oldu. Tarihimizdeki sayısız destanlardan birisi olan Çanakkale Zaferi'ni ve bu vatan için şehit düşen bütün askerlerimizi bu sayede yâd etmiş olduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çayeli Müzik Okulu Orkestrası
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