Rize'de yağış ve heyelan etkili oldu

Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı. Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü. Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.

'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI'

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak "Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM'

4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum" diye konuştu.

MAHSUR KALAN 2 KADIN DA KURTARILDI



Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu iş makinesi kepçesi yardımıyla güvenli bölgeye götürülen Fatma Aycibin, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedbir amacıyla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Aycibin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kurtarılanların aileleri de ekiplere teşekkür etti.

35 YERDE HEYELAN



Öte yandan İl Özel İdaresi'nce yapılan duyuruda, kent genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası İkizdere'de 15, merkez ilçelerde 8, Çayeli'nde 6, Güneysu'da 4 ve Kalkandere'de 2 bölgede meydana gelen heyelanlara müdahale edildiği belirtildi.