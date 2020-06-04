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Profesörden 'kır düğünü' önerisi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni normalleşme süreciyle düğünlerin ağustos ayında başlamasının uygun olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, evlenecek çiftlere, kır düğünü önerisinde bulundu.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:36
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Profesörden 'kır düğünü' önerisi

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecine girildiğini hatırlatıp, risk faktörlerine göre yeni kararlar alındığını anlattı. Şehirlerarası ulaşım yasağının kaldırılması, kreşlerin, restoranların açılması gibi yeni birçok karar alındığını belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs nedeniyle evliliğe ilk adım atacak kişilerin nişan ve düğünlerinin nasıl yapılacağına ilişkin merak olduğunu söyledi. Düğün, nişan, sempozyum, kongre gibi toplulukla yapılan faaliyetlerin yeni normalleşmeyle birlikte ağustos- ekim ayları arasında başlayabileceğini belirten Prof. Dr. Yalçın, evliliğe ilk adım atacaklara kır düğünü önerisinde bulundu.

'YETKİLİLER CİDDİ HAZIRLIK YAPIYOR'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni normalleşme sürecinin, pandemi sürecinde en az risk taşıyan faktörlerden en fazla risk taşıyan faktörlere göre sıralandığını anlattı. Prof. Dr. Yalçın, şunları söyledi:

"Ülkemizde alınan ciddi önlemlerle birlikte, pandemide hasta sayısının giderek azalmasıyla ciddi anlamda başarı var. Alınan önlemlerin sonuçlarını görebilmek açısından her türlü olumsuzluk hastalığın seyrini değiştirebilir. Bu hastalığın bir süre daha düşük oranda devam edeceğini düşünecek olursak, en basit önlemlerden başlayarak artırılmaya başlanacaktır. Düğün, kongre gibi toplu yapılacak faaliyetler en risk grupları arasında. Bunlarla ilgili bakanlıktaki yetkililer ciddi hazırlık yapıyor."

'DÜĞÜNLER İÇİN UYGUN ZAMAN AĞUSTOS'

Koronavirüs nedeniyle ertelenen düğün, nişan gibi organizasyonların evlenecekler açısından merak konusu olduğunu anlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Düğünler için ağustos ayı uygun bir zaman olabilir. Bakanlığın hazırlayacağı şekilde düğünlerde kaç kişinin salona gireceği, hangi önlemlerin alınacağı, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi yeni kararlar olabilir. Belki kır düğünleri biraz daha rahat olabilir ama değişik adetler nedeniyle kişilerin sosyal mesafelerini korumada sıkıntı olabilir. Bu gibi önlemler de kısa sürede alınabilir" diye konuştu.

'DÜĞÜN İÇİN AÇIK ALANLARI TERCİH EDİN'

Kapalı düğün salonları yerine açık havada kır düğünü yapılması önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, "Özellikle havalandırma sistemlerini düşünürsek, uzun süre insanların kapalı ortamda kalması biraz daha riskli. Şu an mevsim itibarıyla açık havada düğün yapılması biraz daha uygun olur" dedi.

'KONGRELER EYLÜL AYINDA BAŞLAYABİLİR'

Koronavirüs nedeniyle ertelenen kongreler için tarih veren Prof. Dr. Yalçın, "Ertelenen veya yapılması planlanan kongre, sempozyum gibi faaliyetler de var. Bunların da eylül- ekim aylarında başlatılması mümkün olabilir" diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Düğün, kongre, sempozyum gibi toplu alanlara giren insanların ilk olarak sosyal mesafe kuralına dikkat etmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "En az 1,5- 2 metre mesafe olması gerekir. Hasta bireylerin bu ortamlara girmemesinde yarar var. Bu ortamlarda da mutlaka maske kullanmaları gerekecektir. Sık sık el yıkamalarını öneriyoruz. Çünkü her türlü nesneye dokunulduğu takdirde hastalığın bulaşmasında yeri vardır. Hasta kişilerin salgılarıyla temas halinde olmak hastalığı bulaştıracaktır. Bu nedenle doğru bir şekilde maskeyi kullanmanın önemli yeri var" dedi.

'FEDAKARLIKLAR BOŞA GİTMESİN'

Son olarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Şu ana kadar alınan önlemlerin etkili olduğu görülüyor. Bunların sürdürülmesi çok önemli. Bu önlemler sürdürülmediği takdirde ciddi sorunlar yaşanabilir. Şu ana kadar yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için lütfen maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun ve el hijyeninize dikkat edin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ata Nevzat YalçınKır DüğünüDüğünAkdeniz üniversitesiEnfeksiyonKoronavirüsPandemi
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