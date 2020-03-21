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Pos makinesi çetesine operasyon

ADANA'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren 19 kişilik çete yakalandı.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:28
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Pos makinesi çetesine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerlerine baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı banka ve kişilere ait 150 kredi kartı, 19 post cihazı, fatura, alacakların yazıldığı ajanda ve 97 bin 235 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPos Makinesiçete
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