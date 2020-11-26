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Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı

Adana’da su alma bahanesiyle girdiği markette, kasiyere pompalı tüfek doğrultup, kasadaki bin 770 lirayı alıp kaçan Fazlı Öztürk (41), yakalandı. Öztürk, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:39
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Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı

ADANA - Olay, 19 Kasım akşamı saat 19.00 sıralarında, Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske, elinde poşet ile markete giren şüpheli, raftan bir şişe su alıp, kasaya geldi. Poşetteki pompalı tüfeği çıkartıp, kasiyer Mehmet C.'ye doğrultup, kasadaki paraları istedi. Mehmet C.'nin “Dalga mı geçiyorsun?” dediği şüpheli, pompalı tüfeğin namlusuna fişek sürerek, “Paraları ver” dedi. Mehmet C. de kasadaki bin 770 TL'yi şüpheliye verdi. Soygun anları marketteki güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Mehmet C., bir market çalışanı ile şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

İİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Fazlı Öztürk olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi, saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 600 TL ele geçirilirken, pompalı tüfek Öztürk’ün kaçtığı güzergahta yol kenarına atılmış olarak bulundu.

Fazlı Öztürk’ün, ifadesinde, “Yaklaşık 7 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki işimden çıkartıldım. Bundan 4 ay önce de eşim, 2 çocuğumu alarak beni terk etti. Pompalı tüfeği sokakta satmaya çalıştım. Marketin önünden geçtiğim sırada da içeri girip, paraları aldım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Fazlı Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfekle Market Soyan şüpheliAdana
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