Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Kalaşnikof tüfek ve el bombası...
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için...
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına...
Yasağının 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı
Yasağının 3'üncü gününde yollar ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttı

ADANA Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, ramazan ayının başlamasıyla kırmızı et satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, "Özellikle perakende satış yapan iş yerlerinin cirosu, salgın döneminde yaptığı cironun yüzde 200 üzerine çıktı" dedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:43
0 Okunma
Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttı

Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından kebapçılar ve lokantaların faaliyetlerini durdurmasının ardından Adana'da kırmızı et tüketimi yüzde 80 seviyelerine düştü. İş yerleri daha sonra telefonla sipariş üzerinden çalışmaya başlasa da bu oranda büyük bir değişiklik görülmedi. Ramazan ayının başlamasıyla kırmızı et tüketiminde artış yaşandığını belirten Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, özellikle Adanalıların iftar sofralarında kırmızı et tercih etmesinden dolayı kasap ve marketlerde kırmızı et satışında artış yaşandığını söyledi. Bu iş yerlerinin koronavirüs sonrası satışlarının düştüğünü ama ramazan ayının başında cirolarının yüzde 200 arttığını kaydetti.

PERAKENDE SATIŞTA ARTIŞ VAR

Ramazan ayı başında ve sonunda bu tür hareketlenmelerin normal olduğunu ama özellikle koronavirüs sonrası bu hareketlenmenin perakende alanında yaşandığını söyleyen Güneşer, "Aslında kebapçı ve lokantalarda satış hala düşük. Fakat dediğimiz gibi et satan iş yerlerinde yoğunluk var. Tüketim alanında değişiklikler oldu. Toplu tüketim yerlerinde kırmızı et günde 10 ton tüketiliyorsa bu rakam 2 tona düştü. Ama perakende satış yapan bir yer 2 ton satıyorsa bu rakam 6 tona çıktı. Ramazan ayı ile birlikte virüs öncesi satışımızın yüzde 50'sine ulaşmış olduk" diye konuştu.

Haftada en az 4 kez evlerinde kırmızı et tükettiklerini belirten Cafer Kızıldaş ise evde et yemeninin keyfinin bir başka olduğunu özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezinin kırmızı et olduğunu vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKırmızı EtEtSatışRamazanTüketimKoronavirüsSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor
Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor
'Mor yayla', sahiplerine kaldı
'Mor yayla', sahiplerine kaldı
Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
Obruklar, ciddi risk oluşturuyor
Obruklar, ciddi risk oluşturuyor
Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı