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Pazarda 'seçmece' tartışması

ERZURUM'da, semt pazarlarında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında pazarcıya eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşlara da 'seç-al' yasaklandı. Seç- al yönteminin kaldırılması üzerine rastgele ürün dolduran pazarcıyla müşteriler arasında 'çürük', 'ezik' ya da 'küçük' tartışması yaşanmaya başlandı.

24 Mart 2020 Salı 08:49
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Pazarda 'seçmece' tartışması

Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs salgınının Türkiye'de de yayılmasının ardından ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nca her fırsatta diğer vatandaşlar için de gerekmedikçe 'sokağa çıkmayın, evde kalın' çağrısı yapılıyor. Halkın yoğun olarak gittiği semt pazarlarına da salgına karşı alınan önlemler kapsamında bazı kurallar getirildi. Sebze ve meyve satışlarının yapıldığı pazarlarda esnafa maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Pazara gelen vatandaşa da 'seç-al' şeklindeki satış kaldırıldı.

Erzurum'da pazarı gezen zabıta ve polis memurları esnafı maske ve eldivenle çalışmalarını, müşterilere de sebze ve meyvelere temas etmemeleri için sık sık uyarılarda bulundu. Alınan önlemler kapsamında esnaf meyve sebzeleri poşete rastgele doldurunca pazarcı ile müşteri arasında 'çürük', 'ezik' ya da 'küçük' tartışmaları yaşanmaya başladı. Semt pazarlarında belediye tarafından görevlendirilen kişiler pazara giren herkesin eline antiseptik solüsyon sıkıyor.

Alışveriş için pazara gelen birçok kişinin yanında getirdiği çocuğunda maske varken kendilerinde olmaması dikkat çekti. 65 yaş üzerinde olmasına rağmen dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise evde oturmaktan ve eşlerinin çok konuşmasından dolayı bunaldıkları için dışarı çıktıklarını anlattı. Maske takmayanlar ise, "Herkes bize tuhaf tuhaf baktığı için takmıyoruz" diye kendilerini savundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPazarSeçmeceSebzeMeyve
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