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Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı

BURDUR Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi.

18 Mayıs 2021 Salı 10:15
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Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı

Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, paraşütlerine taktıkları Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış yaptı. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında atlayış gerçekleştirdiklerini söyleyen Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan, "Milli mücadelenin başlangıcının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz de bu özel günde Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü olarak bayraklarımızı ve Atatürk resimlerimizi asarak uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcusu Sadık Aktaş da "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ediliyorum. Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Büşra Kılıçaslan da "Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin yıl dönümünde Atatürk portresi ve Türk bayrakları ile uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm gençlerin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

DHA

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