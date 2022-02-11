Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
795.30
DOLAR
13.54
STERLİN
18.37
EURO
15.43
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü

ADANA'da otoyolda karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu Jan Mohammed’e (18) otomobil çarptı. Arkadan gelen 2 aracın da üzerinden geçtiği Mohammed, yaşamını yitirdi.

11 Şubat 2022 Cuma 09:47
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 3 ay önce Afganistan'dan kaçıp, Adana'ya gelen Jan Mohammed, yanındaki arkadaşı Mohammed Navid ile birlikte Ankara'ya gitmek için TAG Otoyolu'na çıktı. Otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Jan Mohammed'e, M.G. yönetimindeki 01 AHU 035 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen 2 otomobil de savrulup yere düşen Mohammed'in üzerinden geçti. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mohammed'in öldüğü belirlendi. Arkadaşının ölüm haberini alan Mohammed Navid, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Jan Mohammed'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

DHA

Son Güncelleme: 11.02.2022 09:52
Anahtar Kelimeler:
AdanaTarsusAdanaGaziantep OtoyoluKazaTrafik KazasıJan Mohammed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Evinin bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Evinin bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı
Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı 
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı 
Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başlıyor
Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başlıyor
Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı 
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı 
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma