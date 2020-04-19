Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ormanlık alanda yangın
Ormanlık alanda yangın
MSB duyurdu! Hakkari'den acı haber
MSB duyurdu! Hakkari'den acı haber
Balık fabrikasında yangın
Balık fabrikasında yangın
26 saat sonra tamamen söndürüldü
26 saat sonra tamamen söndürüldü
İstanbul'un her noktasından bağışa geldiler
İstanbul'un her noktasından bağışa geldiler
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 1890'a yükseldi
Kapat

Ormanlık alanda yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını büyümeden kontrol aldı.

19 Nisan 2020 Pazar 08:13
0 Okunma
Ormanlık alanda yangın

Olay, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu, ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca, yetkili ekipler tarafından bölgenin elektrikleri kesildi. Kısa sürede yangının bulunduğu noktaya gelen ekipler, müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi. Yapılan çalışmalar sonucu, kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElektrikOrmanYangınİzmirBornova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü
Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü
Balık fabrikasında yangın
Balık fabrikasında yangın
Mahalle muhtarı, 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı
Mahalle muhtarı, 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı
Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
Ukrayna'dan getirilen 180 kişi, Rize'de karantinaya alındı
Ukrayna'dan getirilen 180 kişi, Rize'de karantinaya alındı
Foçalı çiftçi, hem ekim, hem de hasat için tarlada
Foçalı çiftçi, hem ekim, hem de hasat için tarlada
İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi
İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi
İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı