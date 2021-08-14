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Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Kentte etkili olan sağanağın ardından incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, meteorolojiden gelen haberlere göre yağışın biraz daha devam edeceğini, süreci hep birlikte sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05
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Ordu'da sağanak etkili oldu

İlçede akşam saatlerinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde bazı yollar suyla dolarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

BAŞKAN GÜLER'DEN YAĞIŞ SÜRECEK UYARISI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte etkili olan sağanağın ardından incelemelerde bulundu. Sağanağın etkilediği Fatsa ilçesine gelen Başkan Güler, su taşkınlarının yaşandığı bölgeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Güler, yağışın etkili olduğu yerlerde 310 iş makinesi, 470 personelle çalışmaların sürdüğünü söyledi. Meteorolojiden gelen haberlere göre yağışın biraz daha devam edeceği bilgisini aktaran Güler, süreci hep birlikte sıkı bir şekilde takip ettiklerinin ifade etti. Güler, “Aslında burada biraz daha kontrollü. Dere yataklarına çok şükür daha disiplinli şekilde bakıyoruz. Ama yağmur miktarı bu sene hep bütün rakamların üzerinde. Onun için bunun mühim olan yönetilmesi. Kontrol altında tutulması. Bunu da çok şükür şimdiye kadar sağladık” diye konuştu. Yağışın etkili olduğu yerlerde parça parça heyelanların olduğu bilgisini de veren Güler, ekiplerin buralara da müdahale ettiğini kaydetti. Güler, Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintisi nedeniyle trafiğin bir süre durduğunu ve ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduFatsaYağmurYağışSel
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