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Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
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Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Abdulkadir Hayta (78), av tüfeği ile oğlu Harun Hayta'yı (30) öldürdü, eşi Fatma Hayta'yı da (66) yaraladı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:10
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Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Andırın'ın kırsalındaki Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayta ailesi fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alzheimer hastası olduğu öğrenilme Abdulkadir Hayta, av tüfeği ile rastgele ateş etti. Harun Hayta başına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Fatma Hayta kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Hayta tedavisi için ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Harun Hayta'nın cenazesi ise inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunu öldürüp, eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise jandarma gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileCinayetBabaOğulKahramanmaraş
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