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Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Irak'tan Hatay'a ham petrol taşıyan tanker, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ham petrol yola dökülürken, sürücü Mehmet Fatih (40) yaralandı.

Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Irak'tan Hatay'a ham petrol taşıyan tanker, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ham petrol yola dökülürken, sürücü Mehmet Fatih (40) yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:45
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Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

NUSAYBİN - Kaza, bu sabah uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Irak'tan Hatay'ın İskenderun ilçesine ham petrol taşıyan Mehmet Fatih yönetimindeki 73 SD 025 plakalı tanker, Söğütlü köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mehmet Fatih yaralanırken, tankerdeki ham petrol yola döküldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatih, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan İpekyolu, petrolün temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NusaybinTankerHam Petrol
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