Nilüfer’e 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Kuruldu

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ve Sıfır Atık Belgesi almak üzere başvurusunu yapan Nilüfer Belediyesi, kurduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin işlevsel olmasıyla sıfır atık hedefine biraz daha yaklaşmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Alaaddinbey ek hizmet birimlerinin olduğu yerleşkede kurulan Atık Getirme Merkezi’nin açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın katıldı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 1995 yılından beri geri dönüşebilir atıkları toplayan Nilüfer Belediyesi’nin, 2007 yılında Çevre Yönetim Sistemi’ni kurup, yatırımlarını yaparken de “Yaşam Döngüsü” bakış açısını uygulayan bir kurum olduğunu vurguladı. Projelerin çevresel etkilerini önceden hesaplayarak, yatırımlara da bu doğrultuda yön verdiklerini belirten Başkan Erdem, “Biz, Nilüfer’de yılda yaklaşık 12 bin ton geri dönüşüm atığını vatandaşların evlerinin önünden topluyoruz. Kağıt, plastik, metal ve cam atıkları bundan sonra da toplamaya devam edeceğiz. Ancak burada oluşturduğumuz birinci sınıf Atık Getirme Merkezi’miz de, bu 4 kalemin dışında kalan atıklar için bir toplanma merkezi olacak. Bugün burada faaliyete geçen Atık Getirme Merkezi’miz çevre sağlığı adına önemli bir adımdır ve bizleri ‘Sıfır Atık’ hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır” dedi. 14 ayrı türde atığın toplanacağı merkezin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk Atık Getirme Merkezi olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje hakkında bilgileri de paylaştı. Başkan Erdem şöyle konuştu: “Burada; kâğıtlar, plastikler, metaller, camlar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller ve akümülatörler, flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaçlar, yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar toplanacak. Ve bu atıklar lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Vatandaşlarımız, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, merkeze kendileri getirerek teslim edecek.” Sadece tarihi geçmiş ilaçların toplanması için Bursa Eczacılar Odası ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Başkan Erdem, bu kapsamda belirlenen Fethiye Sağlık Eczanesi, Melisin Eczanesi, Hanımeli Eczanesi, Taner Eczanesi, Özlüce Eczanesi’ne, vatandaşların ilaçları teslim edebileceğini söyledi. Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması sayesinde sürdürülebilir atık yönetim sistemi sağlanacağını vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ‘Sıfır Atık Belgesi’ almak için başvuru yaptıklarını da dile getirdi. “Bütün çabamız gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben, tüm Nilüferliler’in bu 14 başlık altında topladığımız atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda duyarlı davranmalarını diliyorum. Nilüferliler’in çevre duyarlılığının yüksek olduğunu biliyorum, dolayısıyla bu merkezin kısa zamanda çok işlevsel hale geleceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından protokolle birlikte 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.