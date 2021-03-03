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Muza alternatif avokado, üreticinin yeni umudu

MERSİN'in Anamur ilçesinde, üretici yeni ürün olarak avokadoyu tercih etmeye başladı. Bakımının muzdan daha masrafsız ve gelirinin daha yüksek olduğunu kaydeden üreticiler, bu durumda avokadonun kendileri için daha cazip olduğunu söyledi.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:26
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Muza alternatif avokado, üreticinin yeni umudu

Muzun ülke genelinde üretiminin yaygınlaşmasının ardından muzu ile ünlü olan Anamur'da üreticiler, avokado üretimine yöneldi. Muza oranla daha az masraf isteyen, ancak gelir bakımından daha kazançlı olduğu belirtilen avokado, bölgedeki üreticilerin yeni gözdesi oldu. Çataloluk Mahallesi Keçi İni mevkiinde yetiştirdiği avokado ağaçlarının bakımını yapan Kadriye ve Nihat Dönmez çifti, ürünlerine pazar bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Avokadonun muza alternatif oluğunu kaydeden Kadriye Dönmez (35), avokadonun muzdan sonra Türkiye'de satışı güzel olan bir meyve olduğunu söyledi. Avokadonun satışı her yere yapılabilen bir ürün olduğunu aktaran Kadriye Dönmez, "Avokadolarımıza ne ilaç veriyoruz ne başka bir şey, sadece gübre. Doğal inek gübresi. Sonra da satışlarını yapıyoruz. Çok güzel satışları var. Her yerde, herkes ekmeye başladı. Şu anda ilçede 5 bin dönüm civarında ekimi yapılan ürünler yüzde 10 oranında üretime geçti ve yıllık ortalama 60 milyon TL'lik gelir elde edildi. Ürünler 4-5 TL'ye üreticiden satın alınıp tüketiciye 7-10 TL'ye satılıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinMuzAvakadoMeyve
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