Müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in 3 gün sonra yapılacak düğün merasimi için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin Mert'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, Mehmet Mert'e ait müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla Mert’in çeyizi de kül oldu.

YEĞENİNİ SUÇLADI

Ev sahibi Mehmet Mert, akşam saatlerinde kavga ettikleri yeğeni R.M.'nin evi kundaklamış olabileceğini iddia ederek, "Komşular haber verdi. Bizim yangından haberimiz yoktu. Kavga ettiğimiz yeğenimiz bizi şikayet etmiş, karakola gittik ifade verdik. Karakoldan geldikten sonra yan taraftan ev alev almış. Cuma günü kızım gelin olacaktı. Kızımın çeyizleri de yandı" dedi.