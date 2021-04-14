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Mustafakemalpaşa Hayırda Yarışıyor

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:05
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Mustafakemalpaşa Hayırda Yarışıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin hayırseverlerle başlattığı ‘İftar sizden sofrası bizden’ kampanyası Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyüdü, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü. Korona virüs salgınının getirdiği olumsuzlukları hem en aza indirmek hem de buruk geçen Ramazan’ı sosyal yardımlaşma duygusuyla güçlendirmek için çalışmalar yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ayni yardımlardan oluşan sıcak yemek ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan’da sofralar ayrı olsa da ‘İftar sizden sofrası bizden’ kampanyası ile gönüller birleşiyor. İlçenin en yoğun noktası olan Adnan Menderes Meydanında kurulan ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çadırı’  Ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında hayırseverlerin ayni yardımlarını kabul edecek. İhtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Af ve mağfiret ayı Ramazan'a ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı açıklamada; tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı ilk andan itibaren özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım anlamındaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerinin altını çizerek ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Yemekler aşevinde hazırlanıyor.. Mustafakemalpaşa’da paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan Ramazan ikliminin tüm hanelerde en güçlü duyguyla yaşanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kanar, Hayırda yarışan Mustafakemalpaşa halkının ayni yardımları gıda paketlerinin yanı sıra aşevimizde hazırlanan sıcak yemeğe dönüşüyor, oradan her gün ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. Atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında Adnan Menderes Meydanı’nda kurulan çadırda ayni yardımların kabulüne devam edilecek. 444 3 815 Çağrı Merkezi ve 2421-2422-2423 ve 2426 numaralı dâhili telefonlardan iletişime geçilebilecek.

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Mustafakemalpaşa Hayırda Yarışıyor
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