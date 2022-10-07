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Muğla'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ahmet Varda'nın(61) dişi ağrıyan oğlu için eczaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

07 Ekim 2022 Cuma 08:41
Muğla'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Salbaş yönetimdeki 48 AIP 375 plakalı otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Ahmet Varda idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve oğlu Deniz Varda metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. Kazada motosiklet sürücüsü, oğlu Deniz Varda, otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ceren Demirel Salbaş yaralandı. Kazanın etkisiyle savrulan Deniz Varda 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan Ahmet Varda yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Ceren Demirel Salbaş ile Deniz Varda'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

DİŞİ AĞRIYAN OĞLU İÇİN ECZANEYE GİTMİŞ

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ahmet Varda'nın gece saatlerinde dişi ağrıyan oğlu Deniz Varda için nöbetçi eczaneye ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca, kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Ceren Demirel Salbaş'ın kalbinin durduğu ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, motosiklet ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumKazaTrafik Kazası
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