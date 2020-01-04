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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:13
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Meteorolojiden fırtına uyarısı

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FırtınaMeteoroloji Genel Müdürlüğüönce VatanAçıklamaEgeBatı KaradenizMarmara
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