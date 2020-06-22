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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısında bulundu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüçanakkaleBalıkesirBursaYalovaKocaeliSakaryaSağanak Yağış
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