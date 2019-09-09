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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:10
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

(dha)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKuvvetli YağışUyarıİstanbulIlİlçeOrta Ve Doğu KaradenizDoğu Anadolu
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