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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:42
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDoğu KaradenizDoğu AnadoluYağmurYağışSelUyarı
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