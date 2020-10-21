Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1214
ALTIN
484.866
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.2931
EURO
9.2655
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maskeden yüzü iz olan sağlık çalışanı, trafoya resmedildi

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki yoğun çalışmalarına dikkat çekmek için bir trafoya yüzündeki maskeden dolayı iz olan hemşireyi resmetti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:13
10 Okunma
Maskeden yüzü iz olan sağlık çalışanı, trafoya resmedildi

BURSA - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecindeki mücadelesine dikkat çekti. Daha önce maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat çeken UEDAŞ bu kez de Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki trafoyu sağlık çalışanlarının yorgunluğunu belirten bir çalışma temasıyla boyadı. Çalışmada uzun süreli maske kullanımından dolayı yüzünde izler oluşan bir sağlık çalışanı resmedildi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUYDUĞUMUZ MİNNETİ TRAFOYA YANSITTIK’

Başladığı günden bu yana 52 trafoyu hayata kazandıran proje hakkında konuşan UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü olan 'Trafolar Konuşuyor' projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışına, kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkat çektiğimiz projemizde son olarak koronavirüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maskeden Yüzü Iz Olan Sağlık çalışanıTrafoya ResmedildiLİMAK Enerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük’te bir mahalle karantinaya alındı
Karabük’te bir mahalle karantinaya alındı
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
Sahte içki üretilen eve operasyon
Sahte içki üretilen eve operasyon
Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Van Gölü'nde akustik yöntemle inci kefalinin miktarı araştırılıyor
Van Gölü'nde akustik yöntemle inci kefalinin miktarı araştırılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma